Шварценеггер встретит Новый год холостяком после 10 лет развода

Как сообщает TMZ, длительность процесса объясняется тем, что у супругов не было особой мотивации для сиюминутного расставания. Кроме того, у Марии и Арнольда не было брачного договора, а между тем накоплено в совместном проживании было 400 миллионов долларов, утверждает издание. Со ссылкой на негласные источники портал сообщает, что средства были поделены пополам. Также отмечается, что у супругов были очень тёплые отношения: они часто проводят время вместе со своими четырьмя детьми, несмотря на то что каждый уже имеет другую пару. Расстались же они десять лет назад из-за того, что выяснилось — у знаменитого актёра есть ребёнок от домработницы.