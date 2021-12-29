Шварценеггер встретит Новый год холостяком после 10 лет развода
Ни он, ни его уже бывшая супруга Мария особо не настаивали на быстром расторжении брака.
Фото © Facebook / Арнольд Шварценеггер
Бракоразводный процесс киноактёра и политика Арнольда Шварценеггера с Марией Шрайвер, возможно, станет самым длительным — десять лет супруги ожидали, когда их узы будут развязаны. И вот в 2022 год знаменитый американский актёр входит холостяком. В Верховном суде Лос-Анджелеса подписаны все необходимые документы.
Как сообщает TMZ, длительность процесса объясняется тем, что у супругов не было особой мотивации для сиюминутного расставания. Кроме того, у Марии и Арнольда не было брачного договора, а между тем накоплено в совместном проживании было 400 миллионов долларов, утверждает издание. Со ссылкой на негласные источники портал сообщает, что средства были поделены пополам. Также отмечается, что у супругов были очень тёплые отношения: они часто проводят время вместе со своими четырьмя детьми, несмотря на то что каждый уже имеет другую пару. Расстались же они десять лет назад из-за того, что выяснилось — у знаменитого актёра есть ребёнок от домработницы.
Как сообщал Лайф ранее, Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов бездомным военным. Он приехал лично поздравить новых хозяев с заселением и познакомиться с ними.
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