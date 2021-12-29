Минздрав дал совет женщинам, когда после вакцинации планировать беременность
В ведомстве отметили, что российские препараты для прививки от коронавируса безопасны для репродуктивной функции, в отличие от самой инфекции.
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В течение 28 дней после введения первой дозы вакцины от коронавирусной инфекции лучше не планировать беременность, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Именно за такой срок формируется защитный иммунитет против ковида.
"На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Считается, что планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины", — говорится в сообщении Минздрава РФ.
Там отметили также, что данные о негативном влиянии вакцин от коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день отсутствуют. Ведомство обратило внимание будущих пап и мам на то, что российские препараты безопасны, в то время как сама инфекция может оказать негативное влияние на детородную функцию.
Ранее Лайф сообщал, что в России обновлены рекомендации по лечению беременных с коронавирусом. В частности, уточняется, когда медики могут задействовать кислород для стабилизации состояния пациентки.
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