Кадыров заявил, что его слова об Украине были личным мнением
Глава республики говорил, что при определённых условиях соседнюю страну нужно будет присоединить к РФ.
Фото © Telegram-канал / Рамзан Кадыров
Глава республики Рамзан Кадыров прокомментировал свои недавние слова об Украине — о том, что в случае её антироссийской политики можно было бы поднять вопрос о присоединении её к России. Кадыров подчеркнул, что это было его личное мнение.
"Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов", — отметил глава Чечни на своей странице в Instagram.
Кадыров ответил на вопрос о наличии достаточных военных сил для такого решения украинского вопроса. Глава республики отметил, что у него нет армии.
"Армия, которая у нас есть, это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий", — подчеркнул Кадыров.
Он добавил, что родился воином и за определённое время сможет собрать около ста тысяч таких же воинов, готовых отправиться в любую точку мира.
Ранее американская газета New York Times заявила, что неопытность Зеленского и его окружения может привести к войне. При этом аналитики опасаются, что это грозит ещё больше ухудшить отношения России и США.
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