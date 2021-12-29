Кадыров заявил, что его слова об Украине были личным мнением

Глава республики Рамзан Кадыров прокомментировал свои недавние слова об Украине — о том, что в случае её антироссийской политики можно было бы поднять вопрос о присоединении её к России. Кадыров подчеркнул, что это было его личное мнение.

"Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов", — отметил глава Чечни на своей странице в Instagram.

Кадыров ответил на вопрос о наличии достаточных военных сил для такого решения украинского вопроса. Глава республики отметил, что у него нет армии.

"Армия, которая у нас есть, это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий", — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что родился воином и за определённое время сможет собрать около ста тысяч таких же воинов, готовых отправиться в любую точку мира.