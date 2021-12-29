Кулеба заявил о важной для переговоров "нормандского формата" черте Путина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что неважно, сколько будет участников на саммите в "нормандском формате", главное, чтобы там был Путин. Он объяснил это наличием одной важной черты, которую подметил у российского лидера, — президент не выходит из-за стола переговоров без достигнутой договорённости.

"Нам, в принципе, неважно, какое количество участников будет, нам главное, чтобы президент Путин сидел за столом. У него есть такая черта: если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договорённостью, и тогда можно искать решение", — ответил Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина" на вопрос, возможно ли в обозримом будущем проведение встречи в "нормандском формате".

Кулеба указал на то, что о такой важной для переговоров черте Путина говорит и опыт Парижского саммита 2019 года. Украинский дипломат также заявил в интервью, что пока об изменении "нормандского формата" речи не идёт.