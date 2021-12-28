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Непомнящий уступил титул чемпиона мира по рапиду 17-летнему узбекистанцу

Для российского гроссмейстера это уже второй крупный проигрыш за последнее время.

28 декабря, 20:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/lachesisq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lachesisq</a></p>

Фото © Instagram / lachesisq

Российский спортсмен Ян Непомнящий проиграл 17-летнему Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана на чемпионате мира по быстрым шахматам.

По итогам 13 туров одинаковое количество очков (по 9,5) набрали четыре шахматиста — Абдусатторов, Непомнящий, действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана.

По дополнительным показателям на тай-брейк отобрались Абдусатторов и Непомнящий. Первая партия тай-брейка завершилась вничью, во второй россиянин уступил, играя чёрными фигурами.

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А ранее Лайф писал, что Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам в матче против Непомнящего. Норвежскому гроссмейстеру для победы хватило 11 партий из 14 запланированных.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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