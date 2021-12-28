Непомнящий уступил титул чемпиона мира по рапиду 17-летнему узбекистанцу
Для российского гроссмейстера это уже второй крупный проигрыш за последнее время.
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Российский спортсмен Ян Непомнящий проиграл 17-летнему Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана на чемпионате мира по быстрым шахматам.
По итогам 13 туров одинаковое количество очков (по 9,5) набрали четыре шахматиста — Абдусатторов, Непомнящий, действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана.
По дополнительным показателям на тай-брейк отобрались Абдусатторов и Непомнящий. Первая партия тай-брейка завершилась вничью, во второй россиянин уступил, играя чёрными фигурами.
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А ранее Лайф писал, что Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам в матче против Непомнящего. Норвежскому гроссмейстеру для победы хватило 11 партий из 14 запланированных.
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