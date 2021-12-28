В Москве определены 62 площадки, где можно будет запускать фейерверки
А приобрести пиротехнику жители столицы смогут в специализированных магазинах, которых в городе более сотни.
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Москвичи в новогоднюю ночь смогут запускать салюты и фейерверки со специально организованных площадок — их в столице будет 62. Расположены они вдали от жилых строений, деревьев и линий электропередачи.
"Помимо этого в городе больше ста магазинов, которые реализуют пиротехнические изделия. К реализации пиротехнических изделий и к самим изделиям есть жёсткие требования", — сообщил руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Он также отметил, что при покупке салютов и фейерверков нужно обращать внимание на срок годности, наличие инструкции на русском языке и сертификата. Глава департамента предостерёг жителей столицы от покупки пиротехники с рук и в неустановленных местах — иначе есть риск вместо празднования Нового года оказаться в больнице.
Ранее Лайф писал, что власти призвали не пить алкоголь в Новый год на Красной площади в Москве. Запрещается также использовать пиротехнику, так как она может нанести ущерб исторической инфраструктуре в центре города.
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