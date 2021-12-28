В Москве определены 62 площадки, где можно будет запускать фейерверки

Москвичи в новогоднюю ночь смогут запускать салюты и фейерверки со специально организованных площадок — их в столице будет 62. Расположены они вдали от жилых строений, деревьев и линий электропередачи.

"Помимо этого в городе больше ста магазинов, которые реализуют пиротехнические изделия. К реализации пиротехнических изделий и к самим изделиям есть жёсткие требования", — сообщил руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Он также отметил, что при покупке салютов и фейерверков нужно обращать внимание на срок годности, наличие инструкции на русском языке и сертификата. Глава департамента предостерёг жителей столицы от покупки пиротехники с рук и в неустановленных местах — иначе есть риск вместо празднования Нового года оказаться в больнице.