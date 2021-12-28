Американская 40-летняя певица Бритни Спирс с использованием мата высказалась о своей семье. В её эмоциональном обращении говорится, что она больше не занимается музыкой, потому что это один из способов сказать своим родственникам: "Да идите вы". Её музыкальная карьера якобы приносит пользу только членам её семейства.

"Большинству сейчас кажется странным, почему я больше не занимаюсь музыкой... Люди не представляют, какие ужасные вещи происходили со мной лично. И после того, что я пережила, я боюсь людей и бизнеса! Они действительно причинили мне боль", — написала Бритни Спирс в "Инстаграме".

Певица также призналась, что злится на свою сестру Джейми Линн, исполнившую ремикс на её песню Till the World Ends на Radio Disney Music Awards – 2017. Бритни написала, что она возмущена тем, что телешоу берут в прокат ремиксы с её музыкой, но самому автору, то есть Бритни, говорят нет. Она с болью написала, что её прошлые достижения причиняют ей же самой страдания только из-за членов семьи, которые использовали её.

Ранее Лайф писал, что Бритни Спирс шокировала фанатов видео с младенцем-призраком. На записи певица укачивает "малыша" у ёлки. В посте она предложила фанатам угадать, мальчик это или девочка. Некоторые подписчики предположили, что на руках у поп-звезды котёнок или щенок.