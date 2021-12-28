Госдеп назвал неприемлемыми некоторые предложения России по безопасности
В Вашингтоне заявляют о надежде на потенциал диалога и дипломатии — обе стороны поднимут беспокоящие их темы.
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Некоторые предложения Москвы по международной безопасности неприемлемы для Соединённых Штатов и Европы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы вместе с нашими европейскими союзниками и партнёрами готовы обсуждать их. Русские прекрасно знают, что некоторые вещи в этих предложениях будут неприемлемы для США и наших европейских союзников и партнёров", — сказал Прайс.
Он добавил, что переговоры между США и Россией, которые назначены на 10 января, будут касаться обеспокоенностей обеих сторон и Вашингтон рассчитывает на потенциал диалога и дипломатии.
"Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же", — сказал Прайс.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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