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Госдеп назвал неприемлемыми некоторые предложения России по безопасности

В Вашингтоне заявляют о надежде на потенциал диалога и дипломатии — обе стороны поднимут беспокоящие их темы.

28 декабря, 20:03

Фото © Pexels

Некоторые предложения Москвы по международной безопасности неприемлемы для Соединённых Штатов и Европы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы вместе с нашими европейскими союзниками и партнёрами готовы обсуждать их. Русские прекрасно знают, что некоторые вещи в этих предложениях будут неприемлемы для США и наших европейских союзников и партнёров", — сказал Прайс.

Он добавил, что переговоры между США и Россией, которые назначены на 10 января, будут касаться обеспокоенностей обеих сторон и Вашингтон рассчитывает на потенциал диалога и дипломатии.

"Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же", — сказал Прайс.

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Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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