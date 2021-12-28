Госдеп назвал неприемлемыми некоторые предложения России по безопасности

Некоторые предложения Москвы по международной безопасности неприемлемы для Соединённых Штатов и Европы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы вместе с нашими европейскими союзниками и партнёрами готовы обсуждать их. Русские прекрасно знают, что некоторые вещи в этих предложениях будут неприемлемы для США и наших европейских союзников и партнёров", — сказал Прайс.

Он добавил, что переговоры между США и Россией, которые назначены на 10 января, будут касаться обеспокоенностей обеих сторон и Вашингтон рассчитывает на потенциал диалога и дипломатии.