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Зеленский ввёл санкции против оппозиционных телеканалов

Ограничения будут действовать в течение пяти лет, они коснулись одного большого медиахолдинга.

28 декабря, 19:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWvnux_IADH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие новые санкции, которые касаются в том числе оппозиционных телеканалов. Он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о мерах против трёх компаний.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте указа.

Санкции коснулись в том числе медиахолдинга "Новости" депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака. В этот холдинг входят такие телеканалы, как "112 Украина", "Ньюс Ван" и "Зик", "Первый независимый", "Укрлив". Действовать ограничения будут в течение пяти лет.

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Ранее Лайф сообщал, что Зеленский ввёл в действие санкции против 23 россиян и пятерых граждан своей страны. Официальный Киев обвиняет их в причастности к "преследованию" украинцев в Крыму.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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