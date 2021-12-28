Зеленский ввёл санкции против оппозиционных телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие новые санкции, которые касаются в том числе оппозиционных телеканалов. Он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о мерах против трёх компаний.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте указа.

Санкции коснулись в том числе медиахолдинга "Новости" депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака. В этот холдинг входят такие телеканалы, как "112 Украина", "Ньюс Ван" и "Зик", "Первый независимый", "Укрлив". Действовать ограничения будут в течение пяти лет.