Украинская прокуратура зарегистрировала заявление партии Порошенко о госизмене Зеленского
Послания парламентариев приняты к рассмотрению и в СБУ, и в Государственном бюро расследований.
Фото © Wikipedia
Депутаты партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко заявили о государственной измене и финансировании терроризма нынешним лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Об этом сопредседатель фракции политической силы в парламенте Ирина Геращенко рассказала в эфире "5 канала".
"Сейчас мы пришли к СБУ, чтобы передать заявление о совершении преступления руководством государства в энергетической сфере, в частности Владимиром Зеленским. Украина сейчас оказалась в условиях энергетического кризиса, в котором виновата нынешняя власть", — уточнила она.
Также Геращенко добавила, что на прошлой неделе соответствующую заявку доставили в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора страны.
По словам депутата, теперь партия намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. При этом Геращенко назвала уголовное дело против Порошенко "сфабрикованным и политически мотивированным".
"Заявления о государственной измене и финансировании терроризма со стороны Владимира Зеленского и его окружения зарегистрированы в Государственном бюро расследований, Офисе генерального прокурора Украины и Службе безопасности", — сказано в релизе на сайте партии.
Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявлено обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, политик заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. По его мнению, украинский лидер перешёл "красные линии", когда обвинил его в госизмене и финансировании терроризма.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Крыма Сергей Аксёнов решил засудить Зеленского из-за его долгов по коммуналке в крымском пентхаусе. Как пояснил глава полуострова, несколько месяцев назад украинский лидер перестал оплачивать ЖКХ за квартиру в Ливадии.
Лента новостей
Политтехнолог Бала заявил о провале властей Украины, не сумевших расположить к себе США
сегодня в 16:42
Глава зоопарка Одессы в образе тигра схватил посетительницу за ягодицы в новогоднем ролике
сегодня в 16:39
"Газпром" девятый день подряд не забронировал мощности газопровода Ямал – Европа
сегодня в 16:29
Комментариев: 0