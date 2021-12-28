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Украинская прокуратура зарегистрировала заявление партии Порошенко о госизмене Зеленского

Послания парламентариев приняты к рассмотрению и в СБУ, и в Государственном бюро расследований.

28 декабря, 16:49

Фото © Wikipedia

Депутаты партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко заявили о государственной измене и финансировании терроризма нынешним лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Об этом сопредседатель фракции политической силы в парламенте Ирина Геращенко рассказала в эфире "5 канала".

"Сейчас мы пришли к СБУ, чтобы передать заявление о совершении преступления руководством государства в энергетической сфере, в частности Владимиром Зеленским. Украина сейчас оказалась в условиях энергетического кризиса, в котором виновата нынешняя власть", — уточнила она.

Также Геращенко добавила, что на прошлой неделе соответствующую заявку доставили в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора страны.

По словам депутата, теперь партия намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. При этом Геращенко назвала уголовное дело против Порошенко "сфабрикованным и политически мотивированным".

"Заявления о государственной измене и финансировании терроризма со стороны Владимира Зеленского и его окружения зарегистрированы в Государственном бюро расследований, Офисе генерального прокурора Украины и Службе безопасности", — сказано в релизе на сайте партии.

Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявлено обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, политик заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. По его мнению, украинский лидер перешёл "красные линии", когда обвинил его в госизмене и финансировании терроризма.

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Ранее Лайф рассказывал, что глава Крыма Сергей Аксёнов решил засудить Зеленского из-за его долгов по коммуналке в крымском пентхаусе. Как пояснил глава полуострова, несколько месяцев назад украинский лидер перестал оплачивать ЖКХ за квартиру в Ливадии.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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