Украинская прокуратура зарегистрировала заявление партии Порошенко о госизмене Зеленского

Депутаты партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко заявили о государственной измене и финансировании терроризма нынешним лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Об этом сопредседатель фракции политической силы в парламенте Ирина Геращенко рассказала в эфире "5 канала".

"Сейчас мы пришли к СБУ, чтобы передать заявление о совершении преступления руководством государства в энергетической сфере, в частности Владимиром Зеленским. Украина сейчас оказалась в условиях энергетического кризиса, в котором виновата нынешняя власть", — уточнила она.

Также Геращенко добавила, что на прошлой неделе соответствующую заявку доставили в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора страны.

По словам депутата, теперь партия намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. При этом Геращенко назвала уголовное дело против Порошенко "сфабрикованным и политически мотивированным".

"Заявления о государственной измене и финансировании терроризма со стороны Владимира Зеленского и его окружения зарегистрированы в Государственном бюро расследований, Офисе генерального прокурора Украины и Службе безопасности", — сказано в релизе на сайте партии.