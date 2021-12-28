"Газпром" девятый день подряд не забронировал мощности газопровода Ямал – Европа

"Газпром" вновь не забронировал мощности трубопровода Ямал – Европа из-за отсутствия заявок со стороны европейских клиентов. Это происходит девятый день подряд, следует из данных оператора Gascade.

Отмечается, что на аукционе предлагались мощности по прокачке 89,1 миллиона кубометров в сутки, но они остались невостребованными. Следующая возможность бронирования прокачки у холдинга будет в ночь на среду.