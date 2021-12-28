НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Газпром" девятый день подряд не забронировал мощности газопровода Ямал – Европа

Следующая возможность бронирования прокачки у российского холдинга будет в ночь на среду, 29 декабря.

28 декабря, 16:29
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/gazprom/602" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром"</a></p>

Фото © t.me / "Газпром"

"Газпром" вновь не забронировал мощности трубопровода Ямал – Европа из-за отсутствия заявок со стороны европейских клиентов. Это происходит девятый день подряд, следует из данных оператора Gascade.

Отмечается, что на аукционе предлагались мощности по прокачке 89,1 миллиона кубометров в сутки, но они остались невостребованными. Следующая возможность бронирования прокачки у холдинга будет в ночь на среду.

"Газпром" вышел на максимальный за 5 лет уровень суточного отбора топлива из хранилищ

"Газпром" вышел на максимальный за 5 лет уровень суточного отбора топлива из хранилищ

Напомним, "Газпром" начал снижать объём бронирования транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа больше недели назад — было заказано 26,8 миллиона кубометров против 31,4 миллиона в предыдущие дни. А с 20 декабря компания и вовсе не бронирует мощности. Поэтому с 21 декабря поток газа по газопроводу идёт в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1