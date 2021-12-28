"Газпром" девятый день подряд не забронировал мощности газопровода Ямал – Европа
Следующая возможность бронирования прокачки у российского холдинга будет в ночь на среду, 29 декабря.
Фото © t.me / "Газпром"
"Газпром" вновь не забронировал мощности трубопровода Ямал – Европа из-за отсутствия заявок со стороны европейских клиентов. Это происходит девятый день подряд, следует из данных оператора Gascade.
Отмечается, что на аукционе предлагались мощности по прокачке 89,1 миллиона кубометров в сутки, но они остались невостребованными. Следующая возможность бронирования прокачки у холдинга будет в ночь на среду.
Напомним, "Газпром" начал снижать объём бронирования транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа больше недели назад — было заказано 26,8 миллиона кубометров против 31,4 миллиона в предыдущие дни. А с 20 декабря компания и вовсе не бронирует мощности. Поэтому с 21 декабря поток газа по газопроводу идёт в реверсном направлении из Германии в Польшу.
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