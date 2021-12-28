Экономист Остапкович поддержал планы выдворять мигрантов из РФ за незаконную деятельность

Необходимо отладить механизм рынка труда, поэтому планы МВД по выдворению из России иностранных граждан за незаконную трудовую деятельность с 1 января 2022 года являются правильными. Такое мнение высказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"Нужно отладить механизм рынка труда. Главное, чтобы сам рынок труда мигрантов работал нормально. Потому что иногда создаются административные барьеры именно на уровне администраций регионов, муниципалитетов", — приводит его слова RT.

Однако Остапкович подчеркнул, что при реализации данных планов важно не допустить "перегибов". Помимо прочего, мигранты приносят большую пользу для экономик стран и вносят свой процент в рост ВВП, добавил экономист.

О предложении выдворять из России иностранных граждан за незаконную трудовую деятельность и запрещать им обратный въезд ранее сообщили в пресс-центре МВД РФ. Помимо этого, работодатели за привлечение таких работников будут оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за каждого человека.