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Скандально известный священник Дедюхин выложил селфи с кладбища и дал украинцам странный совет

На фоне сильного снегопада в Незалежной он призвал соотечественников беречь себя, причём причину для этого обозначил очень неоднозначную.

28 декабря, 16:10
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/strierej/posts/4711976988857264" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Дедюхин</a></p>

Фото © Facebook / Александр Дедюхин

Священник Православной церкви Украины из Полтавы Александр Дедюхин выложил в "Фейсбуке" селфи на фоне кладбища, добавив к нему предостережение с очень неоднозначным подтекстом.

"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду — приятного мало", — подписал он фотографию.

Пользователи соцсети двойственно отреагировали на заявление священнослужителя, некоторые возмутились, однако многие всё же восприняли совет с юмором.

"Оптимистичненько, отче", — написал один из комментаторов.

"А шо делать? Замотать в ковёр, поставить на мороз, ждать, пока розмерзнется?" — подхватил тему другой.

"Душевно", — заявил третий.

"Особенно гробовщикам", — подметил один из пользователей.

"Берегите и вы себя, отче", — дала встречный совет подписчица.

"Вашими молитвами", — ответил сам священник на комментарий о своём здоровье.

Ранее святой отец уже попадал в сводки новостей после заявления в соцсети, что женщина не может делать аборт, если согласилась на секс. Тогда его временно отстранили от богослужений.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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