Apple сняла "безумную" рекламу iPhone на русском языке
В ролике показывают, как с помощью "медленного, нервирующего зума" iPhone 13 Pro можно создать ощущение погружения героя в безумие. Стоит отметить, что нужного эффекта удалось достичь.
Фото © YouTube
Американская компания Apple сняла очень странную и "безумную" рекламу iPhone 13 Pro с русским парнем по имени Павел.
В ролике показывают, как с помощью "медленного, нервирующего зума" можно создать ощущение погружения героя в безумие. Стоит отметить, что компания достигла нужного эффекта.
"Добавьте драматизма с трёхкратным оптическим зумом", — говорится в подписи к видео.
Реклама выпущена в рамках целой серии роликов "Голливуд в твоём кармане", демонстрирующих возможности камеры нового флагмана.
Ранее Лайф рассказывал, что блогеров удивила "антиалкогольная" реклама в петербургском баре. Они поинтересовались у подписчиков, как те относятся к показу такого контента в подобных местах.
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