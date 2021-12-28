Apple сняла "безумную" рекламу iPhone на русском языке

Американская компания Apple сняла очень странную и "безумную" рекламу iPhone 13 Pro с русским парнем по имени Павел.

В ролике показывают, как с помощью "медленного, нервирующего зума" можно создать ощущение погружения героя в безумие. Стоит отметить, что компания достигла нужного эффекта.

"Добавьте драматизма с трёхкратным оптическим зумом", — говорится в подписи к видео.

Реклама выпущена в рамках целой серии роликов "Голливуд в твоём кармане", демонстрирующих возможности камеры нового флагмана.