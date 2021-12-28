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Apple сняла "безумную" рекламу iPhone на русском языке

В ролике показывают, как с помощью "медленного, нервирующего зума" iPhone 13 Pro можно создать ощущение погружения героя в безумие. Стоит отметить, что нужного эффекта удалось достичь.

28 декабря, 16:18

Фото © YouTube

Американская компания Apple сняла очень странную и "безумную" рекламу iPhone 13 Pro с русским парнем по имени Павел.

В ролике показывают, как с помощью "медленного, нервирующего зума" можно создать ощущение погружения героя в безумие. Стоит отметить, что компания достигла нужного эффекта.

"Добавьте драматизма с трёхкратным оптическим зумом", — говорится в подписи к видео.

Реклама выпущена в рамках целой серии роликов "Голливуд в твоём кармане", демонстрирующих возможности камеры нового флагмана.

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Ранее Лайф рассказывал, что блогеров удивила "антиалкогольная" реклама в петербургском баре. Они поинтересовались у подписчиков, как те относятся к показу такого контента в подобных местах.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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