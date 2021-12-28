Число участников проектов платформы "Россия — страна возможностей" превысило 10 миллионов

В проектах и конкурсах платформы "Россия — страна возможностей" за три с половиной года её работы участвовало более десяти миллионов человек из всех 85 регионов России и 150 стран мира. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Президентская платформа "Россия — страна возможностей" существует всего три с половиной года. На данный момент времени, с учётом конкурсантов этого года, в ней приняло участие более десяти миллионов человек. Причём каждый год это количество увеличивается", — сказал он на заседании наблюдательного совета конкурса "Лидеры России".

Кириенко уточнил, что в 2021 году участниками стали более четырёх миллионов человек. Это стало возможным в первую очередь благодаря самому крупному школьному проекту — "Большая перемена". В нём участвовало два с половиной миллиона человек. По словам замглавы Администрации Президента РФ, главная миссия платформы — создание условий для развития, созидания и самосовершенствования.

Генеральный директор платформы Алексей Комиссаров добавил, что конкурсы и проекты объединяют людей разных возрастов и профессий. Самой юной победительнице, по его словам, пять лет, а самому опытному конкурсанту — 90.

"За три с половиной года более 38,5 тысячи конкурсантов стали победителями, получив разные призы и возможности для своего развития: гранты на образование или реализацию своих проектов, возможность работы с персональным наставником, поступление в вуз на льготных условиях или на специальные образовательные программы, стажировки или трудоустройство в ведущих компаниях или на государственной службе", — заметил Комиссаров, напомнив, что в текущем году было запущено шесть новых проектов.