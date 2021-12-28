Политтехнолог Бала заявил о провале властей Украины, не сумевших расположить к себе США
По словам эксперта, Вашингтон "унизительно" относится к властям Незалежной, однако совсем по-другому — к Украине и её гражданам.
Владимир Зеленский и Джо Байден © Сайт президента Украины
Власти Киева столкнулись с серьёзнейшим провалом во внешней политике из-за своего непрофессионализма. Такое мнение высказал украинский политтехнолог Виталий Бала.
"Именно тот факт, что об Украине уже говорят без Украины, — что бы американцы публично ни заявляли. Это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий", — сообщил он в эфире телеканала "Украина 24".
Бала считает, что подобное отношение Вашингтона к властям Незалежной "унизительно", однако к самой Украине и её гражданам США относятся иначе. Единственным выходом из сложившейся катастрофической ситуации политтехнолог считает досрочные парламентские выборы. Необходимо, чтобы к управлению страной приходили люди, которые понимают в этом, заметил Бала.
А ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что США покинут Украину после "ультиматума" Владимира Путина. По словам нардепа, российский лидер "чётко дал понять" Вашингтону, что Москва не будет терпеть провокации Запада на территории сопредельного государства.
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