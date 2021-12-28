Политтехнолог Бала заявил о провале властей Украины, не сумевших расположить к себе США

Власти Киева столкнулись с серьёзнейшим провалом во внешней политике из-за своего непрофессионализма. Такое мнение высказал украинский политтехнолог Виталий Бала.

"Именно тот факт, что об Украине уже говорят без Украины, — что бы американцы публично ни заявляли. Это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий", — сообщил он в эфире телеканала "Украина 24".

Бала считает, что подобное отношение Вашингтона к властям Незалежной "унизительно", однако к самой Украине и её гражданам США относятся иначе. Единственным выходом из сложившейся катастрофической ситуации политтехнолог считает досрочные парламентские выборы. Необходимо, чтобы к управлению страной приходили люди, которые понимают в этом, заметил Бала.