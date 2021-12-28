Глава зоопарка Одессы в образе тигра схватил посетительницу за ягодицы в новогоднем ролике

Само видео начинается со спора главного героя в исполнении Белякова и байкера. Первый заявляет, что, если сможет сыграть на аккордеоне без подготовки, мужчина должен отдать ему одежду и мотоцикл. На видео Беляков исполняет песню собственного сочинения под игру на аккордеоне. В то же время история в шуточной форме повествует о том, как мужчина притворяется тигром, сбежавшим из вольера, и носится по территории зоопарка, будто животное на свободе: гоняет посетителей и всячески безобразничает. За своё баловство якобы тигр получает дозу снотворного и его ловят сотрудники зоопарка. Видео заканчивается тем, что Беляков всё-таки выигрывает спор и получает вещи байкера.