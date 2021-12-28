Глава зоопарка Одессы в образе тигра схватил посетительницу за ягодицы в новогоднем ролике
По сюжету животное сбегает из вольера и начинает всячески безобразничать. За своё баловство "полосатый" получает дозу снотворного, и его в итоге ловят сотрудники зоопарка.
Директор зоопарка Одессы Беляков снялся в новогоднем ролике в образе тигра. Скриншот © YouTube / Одесский Зоопарк
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снялся в образе символа грядущего года — тигра — в новогоднем традиционном клипе. Компанию ему составили подчинённые и местные журналисты. Ролик опубликован в YouTube-канале зоосада.
Само видео начинается со спора главного героя в исполнении Белякова и байкера. Первый заявляет, что, если сможет сыграть на аккордеоне без подготовки, мужчина должен отдать ему одежду и мотоцикл. На видео Беляков исполняет песню собственного сочинения под игру на аккордеоне. В то же время история в шуточной форме повествует о том, как мужчина притворяется тигром, сбежавшим из вольера, и носится по территории зоопарка, будто животное на свободе: гоняет посетителей и всячески безобразничает. За своё баловство якобы тигр получает дозу снотворного и его ловят сотрудники зоопарка. Видео заканчивается тем, что Беляков всё-таки выигрывает спор и получает вещи байкера.
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Напомним, Игорь Беляков известен своими фриковатыми новогодними клипами, в которых предстаёт в образах символа года. В 2018 году он в костюме пса разгуливал по зоопарку, распевая песни. Но тогда в видео снялась и настоящая собака, с которой они пили чай и ели печенье. В преддверии 2019-го он облачился в ярко-розовый костюм свиньи и вооружился дробовиком — он пригодился по сюжету. А 2020-й Беляков встречал в образе крысы, добродушной, но пугающей.
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