Собянин заявил о подготовке Москвы к борьбе с новой волной ковида из-за "омикрона"

В Москве медучреждения готовятся к борьбе с новой волной коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин. Столица усиливает коечный фонд на случай вспышки заболеваемости.

"Пятьдесят процентов коечного фонда сегодня находится в горячем резерве, шесть тысяч коек у нас задействовано, шесть тысяч даже ещё не выводим из горячего этого резерва — постоянно находится, чтобы в случае вспышки заболеваемости у нас было достаточно коечного фонда, чтобы обеспечить москвичей", — сказал Собянин в эфире ТВЦ.

Мэр отметил, что система здравоохранения столицы готовится к новым вызовам, чтобы "москвичи были максимально защищены". Сейчас город живёт нормальной жизнью, несмотря на пандемию, поэтому можно строить планы и после новогодних каникул, заявил Сергей Собянин. В то же время, уточнил он, возможны точечные ограничения, которые не будут нарушать ритм работы города.

"Экономика живёт нормальной жизнью, все отрасли работают, транспорт работает и образование, здравоохранение, социальная помощь, и строительство жилья, и промышленные предприятия, инвестиции, всё работает. Поэтому стройте жизнь так, как вы её обычно строите", — сказал Собянин.