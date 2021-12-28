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Собянин заявил о подготовке Москвы к борьбе с новой волной ковида из-за "омикрона"

В системе здравоохранения проверяют коечный фонд, амбулаторное и стационарное звенья.

28 декабря, 19:22
<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/7955050/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба мэра и Правительства Москвы</a> / М. Мишин</p>

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

В Москве медучреждения готовятся к борьбе с новой волной коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин. Столица усиливает коечный фонд на случай вспышки заболеваемости.

"Пятьдесят процентов коечного фонда сегодня находится в горячем резерве, шесть тысяч коек у нас задействовано, шесть тысяч даже ещё не выводим из горячего этого резерва постоянно находится, чтобы в случае вспышки заболеваемости у нас было достаточно коечного фонда, чтобы обеспечить москвичей", — сказал Собянин в эфире ТВЦ.

Мэр отметил, что система здравоохранения столицы готовится к новым вызовам, чтобы "москвичи были максимально защищены". Сейчас город живёт нормальной жизнью, несмотря на пандемию, поэтому можно строить планы и после новогодних каникул, заявил Сергей Собянин. В то же время, уточнил он, возможны точечные ограничения, которые не будут нарушать ритм работы города.

"Экономика живёт нормальной жизнью, все отрасли работают, транспорт работает и образование, здравоохранение, социальная помощь, и строительство жилья, и промышленные предприятия, инвестиции, всё работает. Поэтому стройте жизнь так, как вы её обычно строите", — сказал Собянин.

Собянин пообещал минимум ограничений при появлении "омикрона" в Москве

Собянин пообещал минимум ограничений при появлении "омикрона" в Москве

Как сообщал Лайф ранее, Сергей Собянин заявил, что заболеваемость ковидом в Москве снизилась на 13% за последние пять недель. По словам столичного мэра, в городе при выявлении "омикрона" в случае необходимости введут точечные ограничения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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