Собянин пообещал минимум ограничений при появлении "омикрона" в Москве

В случае выявления в российской столице нового варианта коронавируса "омикрон" власти города начнут вводить минимальные ограничения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, люди живут в условиях пандемии ковида уже на протяжении двух лет. Москва и экономика держатся на нормальном уровне, ровно как и все отрасли: транспортная, образовательная, промышленная, сферы здравоохранения и социальной помощи, отметил Собянин. В этой связи он порекомендовал горожанам строить свою жизнь в обычном ключе.

"Если какие-то "омикроны" или ещё что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города", — заявил глава Москвы.

Собянин добавил, что за последний год в городе были объявлены нерабочими не более 12 дней, в остальные дни Москва и её жители трудились. Власти сделали всё, чтобы столица не останавливалась, хотя риски всё ещё существуют. В этой связи системе здравоохранения Москвы не следует расслабляться. "Мы будем стараться, чтобы москвичи были максимально защищены, а город работал", — отметил Собянин.