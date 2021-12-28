Сергей Лазарев отказался признать Бузову певицей
При этом артист отметил умение звезды создавать яркие перформансы при каждом выходе на сцену.
Сергей Лазарев, Ольга Бузова © Instagram / lazarevsergey / buzova86
Российский певец Сергей Лазарев заявил, что не признаёт Ольгу Бузову певицей, а считает её шоувумен. Об этом он сказал в ютуб-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
"Мы с ней общались. Она клёвая, юморная девчонка. Но, конечно, она не певица. Она — шоувумен. Я ей об этом говорил в лицо", — заявил Лазарев.
При этом он признал, что из каждого своего появления Бузова делает какой-то яркий перформанс, в который сильно верит. Кроме того, по словам певца, со звездой работает большая команда и иногда её представления даже выходят за рамки.
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Ранее Лайф рассказывал, что музыкальный критик Сергей Соседов довёл Бузову до слёз в эфире белорусского "X-Фактора". По мнению российской певицы, члены жюри воюют не против её подопечных, а против неё самой.
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