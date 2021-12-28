Сергей Лазарев отказался признать Бузову певицей

Российский певец Сергей Лазарев заявил, что не признаёт Ольгу Бузову певицей, а считает её шоувумен. Об этом он сказал в ютуб-шоу Максима Галкина "Музыкалити".

"Мы с ней общались. Она клёвая, юморная девчонка. Но, конечно, она не певица. Она — шоувумен. Я ей об этом говорил в лицо", — заявил Лазарев.

При этом он признал, что из каждого своего появления Бузова делает какой-то яркий перформанс, в который сильно верит. Кроме того, по словам певца, со звездой работает большая команда и иногда её представления даже выходят за рамки.