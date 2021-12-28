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Сергей Лазарев отказался признать Бузову певицей

При этом артист отметил умение звезды создавать яркие перформансы при каждом выходе на сцену.

28 декабря, 17:51
<p>Сергей Лазарев, Ольга Бузова © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CV5WwRhtw0v/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lazarevsergey</a> / <a href="https://www.instagram.com/p/CXje0n8s3pc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

Сергей Лазарев, Ольга Бузова © Instagram / lazarevsergey / buzova86

Российский певец Сергей Лазарев заявил, что не признаёт Ольгу Бузову певицей, а считает её шоувумен. Об этом он сказал в ютуб-шоу Максима Галкина "Музыкалити".

"Мы с ней общались. Она клёвая, юморная девчонка. Но, конечно, она не певица. Она — шоувумен. Я ей об этом говорил в лицо", — заявил Лазарев.

При этом он признал, что из каждого своего появления Бузова делает какой-то яркий перформанс, в который сильно верит. Кроме того, по словам певца, со звездой работает большая команда и иногда её представления даже выходят за рамки.

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Ранее Лайф рассказывал, что музыкальный критик Сергей Соседов довёл Бузову до слёз в эфире белорусского "X-Фактора". По мнению российской певицы, члены жюри воюют не против её подопечных, а против неё самой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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