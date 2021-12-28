Депутат Рады Бужанский предложил сделать воинский учёт для украинок добровольным

Депутат Верховной рады Максим Бужанский считает, что женщины на Украине должны становиться на воинский учёт добровольно. В связи с этим он предложил на рассмотрение парламенту законопроект о внесении изменений в статью "О воинской обязанности и военной службе".

"Внёс в парламент законопроект № 6482 о том, что на воинский учёт женщины становятся только добровольно. Исключая медиков", — сообщил он на своей странице в "Фейсбуке". Соавторами документа стали 58 депутатов от "Слуги народа" и других фракций.

"Извините, дорогие женщины, — всё, что могу сказать по поводу этой инициативы чиновников из Минобороны", — добавил Бужанский.