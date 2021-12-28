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Депутат Рады Бужанский предложил сделать воинский учёт для украинок добровольным

По его словам, соавторами документа стали 58 парламентариев от "Слуги народа" и других фракций.

28 декабря, 17:39
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/photos/pcb.4803367206392413/4803364409726026/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны Украины</a></p>

Фото © Facebook / Минобороны Украины

Депутат Верховной рады Максим Бужанский считает, что женщины на Украине должны становиться на воинский учёт добровольно. В связи с этим он предложил на рассмотрение парламенту законопроект о внесении изменений в статью "О воинской обязанности и военной службе".

"Внёс в парламент законопроект № 6482 о том, что на воинский учёт женщины становятся только добровольно. Исключая медиков", — сообщил он на своей странице в "Фейсбуке". Соавторами документа стали 58 депутатов от "Слуги народа" и других фракций.

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"Извините, дорогие женщины, — всё, что могу сказать по поводу этой инициативы чиновников из Минобороны", — добавил Бужанский.

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Ранее в Минобороны Украины заявили, что беременных и женщин с малолетними детьми поставят на воинский учёт. Там составили перечень специальностей, которые подпадают под действие призыва.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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