Шахматист Карлсен проиграл 17-летнему узбекскому гроссмейстеру на ЧМ по рапиду
Норвежец потерял лидерство в турнирной таблице. Первое место Абдусатторов делит с россиянином Яном Непомнящим.
Магнус Карлсен. Фото © Wikipedia
Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл 17-летнему узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову на ЧМ по рапиду в Варшаве. Об этом пишет РИА "Новости".
Белыми фигурами играл Карлсен. Теперь он потерял лидерство в турнирной таблице чемпионата.
А Абдусатторов стал лидировать с восемью очками после десяти партий. Он разделил первое место с российским шахматистом Яном Непомнящим. Чемпионат мира по рапиду и блицу будет проходить в польской столице до 30 декабря.
Ранее шахматист Карлсен допустил, что больше не будет защищать титул чемпиона мира. В начале декабря он досрочно выиграл матч за шахматную корону у россиянина Яна Непомнящего.
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