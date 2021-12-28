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Шахматист Карлсен проиграл 17-летнему узбекскому гроссмейстеру на ЧМ по рапиду

Норвежец потерял лидерство в турнирной таблице. Первое место Абдусатторов делит с россиянином Яном Непомнящим.

28 декабря, 17:31
<p>Магнус Карлсен. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FIDE_World_FR_Chess_Championship_2019_-_Magnus_Carlsen.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Магнус Карлсен. Фото © Wikipedia

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл 17-летнему узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову на ЧМ по рапиду в Варшаве. Об этом пишет РИА "Новости".

Белыми фигурами играл Карлсен. Теперь он потерял лидерство в турнирной таблице чемпионата.

А Абдусатторов стал лидировать с восемью очками после десяти партий. Он разделил первое место с российским шахматистом Яном Непомнящим. Чемпионат мира по рапиду и блицу будет проходить в польской столице до 30 декабря.

Ранее шахматист Карлсен допустил, что больше не будет защищать титул чемпиона мира. В начале декабря он досрочно выиграл матч за шахматную корону у россиянина Яна Непомнящего.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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