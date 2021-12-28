Шахматист Карлсен проиграл 17-летнему узбекскому гроссмейстеру на ЧМ по рапиду

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл 17-летнему узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову на ЧМ по рапиду в Варшаве. Об этом пишет РИА "Новости".

Белыми фигурами играл Карлсен. Теперь он потерял лидерство в турнирной таблице чемпионата.

А Абдусатторов стал лидировать с восемью очками после десяти партий. Он разделил первое место с российским шахматистом Яном Непомнящим. Чемпионат мира по рапиду и блицу будет проходить в польской столице до 30 декабря.