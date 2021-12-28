Глава "Севмаша" Будниченко заявил, что атомной подлодке "Акула" сегодня нет равных

Ни один флот мира не обладает атомными подводными лодками, подобными стратегическому ракетоносцу "Дмитрий Донской" проекта 941 типа "Акула", и в ближайшем будущем обладать не будет. Таким мнением поделился генеральный директор северодвинского предприятия "Севмаш" Михаил Будниченко.

"Считаю, что АПЛ "Дмитрий Донской" — это грандиозный атомоход. Такой проект могла реализовать только великая страна. Ни один другой флот мира не обладает подобными кораблями и в ближайшем будущем обладать не будет", — передаёт его слова ТАСС.

Приёмный акт тяжёлого атомного подводного ракетного крейсера "Дмитрий Донской" (ТК-208) был подписан 29 декабря 1981 года. АПЛ до сих пор находится в составе Северного флота.