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Глава "Севмаша" Будниченко заявил, что атомной подлодке "Акула" сегодня нет равных

По его словам, ни в одном флоте мира подобных кораблей нет и не будет, по крайней мере в ближайшем будущем. Реализовать такой проект "могла только великая страна".

28 декабря, 17:19
<p>Фото © Wikipedia</p>

Фото © Wikipedia

Ни один флот мира не обладает атомными подводными лодками, подобными стратегическому ракетоносцу "Дмитрий Донской" проекта 941 типа "Акула", и в ближайшем будущем обладать не будет. Таким мнением поделился генеральный директор северодвинского предприятия "Севмаш" Михаил Будниченко.

"Считаю, что АПЛ "Дмитрий Донской" — это грандиозный атомоход. Такой проект могла реализовать только великая страна. Ни один другой флот мира не обладает подобными кораблями и в ближайшем будущем обладать не будет", передаёт его слова ТАСС.

Приёмный акт тяжёлого атомного подводного ракетного крейсера "Дмитрий Донской" (ТК-208) был подписан 29 декабря 1981 года. АПЛ до сих пор находится в составе Северного флота.

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Ранее атомную подлодку "Генералиссимус Суворов" вывели из эллинга на "Севмаше". Отличия кораблей данной серии — в улучшенных манёвренных качествах, повышении безопасности, снижении уровня шума и совершенствовании функции удержания на глубине.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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