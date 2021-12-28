Эксперт по этикету Рогова объяснила, как вежливо выпроводить гостей в новогоднюю ночь

Преподаватель ВГИКа Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала, как вежливо намекнуть гостям в новогоднюю ночь, что пора расходиться по домам. Как правило, можно обойтись и без намёков, так как ситуация сама говорит о необходимости уйти, уточнила эксперт.

"Принято встречаться в позднее время не более двух с половиной часов. В крайнем случае — три часа. Но новогодняя ночь не имеет границ. В семье маленькие дети, пожилые люди, а квартира не очень большая — нужно понимать, что посидели за столом, отметили — и уходим", — сказала она.

Рогова заметила, что из-за своей деликатности и тактичности хозяева могут и не намекать, что пора закругляться. Кроме того, гостям должно быть очевидно, что пора уходить, когда принимающая сторона теряет интерес к беседе либо кричит ребёнок и хозяйка разрывается между столом и спальней.

"Намекать — это очень сложно. Обычно подают десерт. Любой десерт — это знак заключения, потому что иногда говорят: "Может быть, чай попьём или кофе?" А кто-то бы хотел подольше быть", — добавила специалист.

Рогова также напомнила про дурную привычку россиян ходить в гости к одним и тем же друзьям с большой квартирой и тем, кто преуспел в готовке. По её мнению, такое поведение ведёт лишь к дисбалансу и разрыву отношений.

"У нас ещё такая традиция в нашей стране неправильная. Если хозяйка хорошо готовит и территория позволяет, все праздники — у них. И однажды они что-то придумают: уехали или что-то произошло, кто-то заболел. Будут просто уходить от общения. Подарки любят "отдарки", нужно об этом не забывать. Как только где-то весы будут перевешивать, будут возникать недомолвки, а потом, возможно, разрыв отношений", — предупредила эксперт.

Чтобы избежать такой ситуации, можно пригласить друзей в ресторан, отблагодарить билетами в театр или встретиться за городом.