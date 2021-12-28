Ликсутов: Две тысячи ДТП добавляет загруженности дорог 2 балла

Из-за аварий в течение дня на дорогах Москвы заметно замедляется движение. Об этом в интервью РБК заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Как только количество ДТП в день переваливает за 2000, сразу добавляется два балла загруженности дорог, и для всех московских автомобилистов немедленно увеличивается время в пути и падает скорость", — отметил он.

Ранее сообщалось, что столичные власти передали в федеральное правительство и МВД предложение снизить нештрафуемый порог скорости на столичных дорогах с 20 до 10 км/ч. Количество ДТП в результате должно снизиться как минимум на 35%, а уровень смертности — в три-четыре раза.