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Ликсутов: Две тысячи ДТП добавляет загруженности дорог 2 балла

Из-за большого количества аварий для всех московских автомобилистов немедленно увеличивается время в пути и падает скорость, пояснил глава Дептранса.

28 декабря, 16:54
<p>Вечерние пробки в столице © Агентство "Москва" / Денис Гришкин</p>

Вечерние пробки в столице © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Из-за аварий в течение дня на дорогах Москвы заметно замедляется движение. Об этом в интервью РБК заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Как только количество ДТП в день переваливает за 2000, сразу добавляется два балла загруженности дорог, и для всех московских автомобилистов немедленно увеличивается время в пути и падает скорость", — отметил он.

Ранее сообщалось, что столичные власти передали в федеральное правительство и МВД предложение снизить нештрафуемый порог скорости на столичных дорогах с 20 до 10 км/ч. Количество ДТП в результате должно снизиться как минимум на 35%, а уровень смертности — в три-четыре раза.

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Ранее Госдума ввела уголовное наказание за злостные нарушения правил дорожного движения. Лихачей будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, кроме того, им грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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