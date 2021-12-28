После полного запуска БКЛ ещё более 20 тысяч автомобилистов пересядут на метро
По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, после открытия десяти новых станций в начале декабря примерно девять тысяч машин не выехали на дороги города.
Станция "Аминьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
После полного ввода всей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки власти прогнозируют, что ещё около двадцати тысяч владельцев машин пересядут на метро. Об этом в интервью РБК рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы посчитали, что после открытия десяти новых станций БКЛ примерно девять тысяч машин не выехали на дороги города. Когда мы замкнём кольцо БКЛ, можно будет вычесть ещё примерно двадцать тысяч машин. Это нужно умножить на две с половиной поездки в день в среднем, которые делает машина. Получается достаточно большая цифра, которая позитивно скажется на разгрузке дорог", — отметил он.
Напомним, 7 декабря президент России Владимир Путин открыл новый участок Большой кольцевой линии московского метро. В эксплуатацию введено сразу десять станций, а уже в 2023 году планируется запустить все остальные. Как ранее рассказывал Лайф, уже в первые дни работы пассажиропоток десяти новых станций БКЛ оказался выше ожидаемого, а самыми востребованными стали пересадочные станции на другие линии метро.
"Огромная цифра": Ликсутов заявил, что пассажиропоток новых станций БКЛ в первые дни превзошёл прогнозы
Ранее Максим Ликсутов отмечал, что в столице ежегодно открываются в среднем от семи до девяти новых станций подземки. Стоимость квартир возле них сразу вырастает на 15–25%. Причём почти четыре миллиона москвичей получили метро в шаговой доступности за последние десять лет.
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