Стрелявшему на Красной площади акционисту Крисевичу предъявили окончательное обвинение
Художник причинил моральный вред людям, которые испугались "за свою жизнь и здоровье", отметил адвокат обвиняемого Соловьёв.
Устроивший стрельбу на Красной площади акционист Крисевич. Фото © Instagram / pavelkrisevich
Художнику-акционисту Павлу Крисевичу, 11 июня устроившему перформанс со стрельбой на Красной площади в Москве, следствие предъявило окончательное обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Леонид Соловьёв в беседе с ТАСС.
"Следствие по делу Крисевича завершено. Ему предъявлено обвинительное заключение в окончательном варианте. Ему вменяется часть 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"). Следствие считает, что он нарушил общественный порядок, вызвал у прохожих чувство беспокойства и страх", — рассказал адвокат.
По его словам, Крисевич не признаёт вину. Соловьёв также отметил, что обвиняемый причинил моральный вред трём людям, испугавшимся "за свою жизнь и здоровье".
Напомним, в июне 2021 года Крисевич на Красной площади два раза выстрелил в воздух из охолощённого оружия, а потом направил его себе в висок, сделал вид, что выстрелил, и упал. Художника увезли в отделение полиции, с ним всё было в порядке, даже скорая не понадобилась. Затем его отправили в СИЗО.
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