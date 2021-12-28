Стрелявшему на Красной площади акционисту Крисевичу предъявили окончательное обвинение

Художнику-акционисту Павлу Крисевичу, 11 июня устроившему перформанс со стрельбой на Красной площади в Москве, следствие предъявило окончательное обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Леонид Соловьёв в беседе с ТАСС.

"Следствие по делу Крисевича завершено. Ему предъявлено обвинительное заключение в окончательном варианте. Ему вменяется часть 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"). Следствие считает, что он нарушил общественный порядок, вызвал у прохожих чувство беспокойства и страх", — рассказал адвокат.

По его словам, Крисевич не признаёт вину. Соловьёв также отметил, что обвиняемый причинил моральный вред трём людям, испугавшимся "за свою жизнь и здоровье".