Путин освободил генерал-лейтенанта Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН
Указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации, он вступил в силу сегодня, 28 декабря.
Анатолий Якунин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Анатолий Якунин освобождён от должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", — говорится в указе.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации, указ вступил в силу сегодня, 28 декабря. Якунин в разные годы возглавлял ГУ МВД РФ по Москве и оперативное управление МВД России, с ноября 2019 года трудился помощником директора ФСИН, а с августа 2020 года — заместителем директора.
Ранее Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в тюрьмах. Президент подчеркнул, что в местах лишения свободы находятся преступники, но это "наши граждане" и относиться к ним надо по-человечески.
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