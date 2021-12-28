Путин освободил генерал-лейтенанта Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, указ вступил в силу сегодня, 28 декабря. Якунин в разные годы возглавлял ГУ МВД РФ по Москве и оперативное управление МВД России, с ноября 2019 года трудился помощником директора ФСИН, а с августа 2020 года — заместителем директора.