Массовая драка произошла на улице в Махачкале. Видео © Telegram-канал "Исрафил Исрафилов"

Массовая драка случилась на улице в Махачкале. Судя по кадрам с места событий, на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгата полицейские задерживают участников потасовки.

Точная причина случившегося неизвестна, однако, по предварительным данным, конфликт произошёл между жителями близлежащих домов и подрядчиком из-за перекрытой улицы. Пострадавших в результате инцидента нет, точное количество задержанных уточняется.