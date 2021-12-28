Массовая драка произошла на улице в Махачкале
По предварительным данным, конфликт произошёл между жителями близлежащих домов и подрядчиком из-за перекрытий.
Кадр видео © Telegram-канал "Исрафил Исрафилов"
Массовая драка произошла на улице в Махачкале. Видео © Telegram-канал "Исрафил Исрафилов"
Массовая драка случилась на улице в Махачкале. Судя по кадрам с места событий, на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгата полицейские задерживают участников потасовки.
Точная причина случившегося неизвестна, однако, по предварительным данным, конфликт произошёл между жителями близлежащих домов и подрядчиком из-за перекрытой улицы. Пострадавших в результате инцидента нет, точное количество задержанных уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что в центре Ярославля таксист запинал женщину и подрался с мужчиной. Дама получила несколько ударов по лицу, после чего рухнула прямо на проезжую часть. Предположительно, конфликт был спровоцирован её неадекватным поведением.
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