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Массовая драка произошла на улице в Махачкале

По предварительным данным, конфликт произошёл между жителями близлежащих домов и подрядчиком из-за перекрытий.

28 декабря, 17:26

Кадр видео © Telegram-канал "Исрафил Исрафилов"

Массовая драка произошла на улице в Махачкале. Видео © Telegram-канал "Исрафил Исрафилов"

Массовая драка случилась на улице в Махачкале. Судя по кадрам с места событий, на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгата полицейские задерживают участников потасовки.

Точная причина случившегося неизвестна, однако, по предварительным данным, конфликт произошёл между жителями близлежащих домов и подрядчиком из-за перекрытой улицы. Пострадавших в результате инцидента нет, точное количество задержанных уточняется.

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Ранее Лайф рассказывал, что в центре Ярославля таксист запинал женщину и подрался с мужчиной. Дама получила несколько ударов по лицу, после чего рухнула прямо на проезжую часть. Предположительно, конфликт был спровоцирован её неадекватным поведением.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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