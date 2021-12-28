На Украине на государственном уровне отметят 80-летие создания УПА

Верховная рада Украины приняла решение в наступающем году отметить 80-ю годовщину образования Украинской повстанческой армии (УПА*) — вооружённого крыла Организации украинских националистов (ОУН*) на государственном уровне. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы парламента.

"Согласно постановлению, в 2022 году на государственном уровне будет отмечаться 80 лет со времени создания Украинской повстанческой армии", — говорится на сайте Верховной рады.

УПА сформировали в 1942 году как боевое крыло ОУН, действовавшей с конца 1920-х по 1950-е годы в основном на территории Западной Украины. В годы Великой Отечественной войны ОУН совместно с нацистами вела борьбу с Красной армией. Боевиков объединения также называли по имени их лидера — бандеровцы.

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