На Украине на государственном уровне отметят 80-летие создания УПА
От рук бандеровцев, в годы Великой Отечественной сотрудничавших с нацистами, погибло около 100 тысяч поляков, чехов, евреев Западной Украины.
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Верховная рада Украины приняла решение в наступающем году отметить 80-ю годовщину образования Украинской повстанческой армии (УПА*) — вооружённого крыла Организации украинских националистов (ОУН*) на государственном уровне. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы парламента.
"Согласно постановлению, в 2022 году на государственном уровне будет отмечаться 80 лет со времени создания Украинской повстанческой армии", — говорится на сайте Верховной рады.
УПА сформировали в 1942 году как боевое крыло ОУН, действовавшей с конца 1920-х по 1950-е годы в основном на территории Западной Украины. В годы Великой Отечественной войны ОУН совместно с нацистами вела борьбу с Красной армией. Боевиков объединения также называли по имени их лидера — бандеровцы.
Ранее Лайф рассказывал, что украинка показала Владимиру Зеленскому нецензурный жест из-за постановки женщин на воинский учёт. Жительница Незалежной подчеркнула, что не собирается отстаивать имущество президента, а также других высокопоставленных чиновников.
* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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