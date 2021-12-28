Суд приговорил выступавшего 13 часов с последним словом Парамонова к 12 годам колонии

Евгений Парамонов, который более 13 часов выступал с последним словом, заявляя, что не виноват, приговорён к 12 годам колонии. Такое решение принял Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, пишет объединённая пресс-служба судов города в телеграм-канале.

"Совершённые деяния датируются 2011–2013 гг. Парамонову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в 200 000 рублей", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что остальные фигуранты дела получили сроки от пяти до семи лет условно. Кроме того, объём приговора составил свыше 1100 листов.