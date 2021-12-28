НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд приговорил выступавшего 13 часов с последним словом Парамонова к 12 годам колонии

Петербуржцу вменяли 56 эпизодов мошенничества с НДС на сумму около 300 миллионов рублей.

28 декабря, 17:59

Фото © Pexels

Евгений Парамонов, который более 13 часов выступал с последним словом, заявляя, что не виноват, приговорён к 12 годам колонии. Такое решение принял Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, пишет объединённая пресс-служба судов города в телеграм-канале.

"Совершённые деяния датируются 2011–2013 гг. Парамонову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в 200 000 рублей", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что остальные фигуранты дела получили сроки от пяти до семи лет условно. Кроме того, объём приговора составил свыше 1100 листов.

Парамонов, находясь в СИЗО, разослал 700 исков к следственному изолятору, ГУ МВД по Питеру и области, Минфину и ФСИНУ из-за условий содержания. В ноябре, после рассмотрения Конституционным судом РФ обращения Парамонова, Правительство РФ предложило разрешить длительные свидания с близкими.

Планировавший взрыв в военном суде в Москве сторонник ИГИЛ получил 19 лет колонии

Планировавший взрыв в военном суде в Москве сторонник ИГИЛ получил 19 лет колонии

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1