Россиянка Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
Это её первая победа на турнире, где она трижды становилась второй — в 2012, 2014 и 2016 годах.
Александра Костенюк. Фото © Instagram / fide_chess
Российская шахматистка Александра Костенюк выиграла чемпионат мира по рапиду, который проходит в Варшаве. Победу ей принесла ничья с соотечественницей Екатериной Лагно в финальном, 11-м, туре.
В этом поединке Костенюк играла чёрными. В итоге набрала девять очков, что сделало её недосягаемой для ближайших соперниц. Это первая победа российской шахматистки на чемпионатах мира по быстрым шахматам после трёх раз, когда она становилась второй (2012, 2014, 2016).
Ранее Лайф рассказывал, что россиянин Ян Непомнящий досрочно уступил норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону. После поединка норвежский гроссмейстер допустил, что больше не будет защищать титул чемпиона мира из-за нехватки мотивации.
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