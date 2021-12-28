Россиянка Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Российская шахматистка Александра Костенюк выиграла чемпионат мира по рапиду, который проходит в Варшаве. Победу ей принесла ничья с соотечественницей Екатериной Лагно в финальном, 11-м, туре.

В этом поединке Костенюк играла чёрными. В итоге набрала девять очков, что сделало её недосягаемой для ближайших соперниц. Это первая победа российской шахматистки на чемпионатах мира по быстрым шахматам после трёх раз, когда она становилась второй (2012, 2014, 2016).