Восстановлена хронология действий спасателей после крушения Ми-2 в Удмуртии
Рухнувший борт в результате обнаружил один из волонтёров, пешком бродивший по лесу. Командир воздушного судна умер, а пассажир остался жив. Ничего из трагических событий вчерашнего дня он не помнит.
Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE
© SHOT
На поиски разбившегося в Удмуртии Ми-2 ушло около 10 часов. Почему потребовалось так много времени, когда мониторинг вёлся с воздуха, командир Дамир Гафуров звонил по мобильному, а спасатели бросили на поиски все силы, порассуждал SHOT. Телеграм-канал восстановил хронологию событий, которые последовали за крушением вертолёта.
Поиск затянулся, несмотря на то что Гафуров сообщил по телефону примерное место падения. Оказалось, что КВС ошибся на несколько километров. Также подвёл несработавший аварийный маячок — с устройством уже давным-давно были технические проблемы, которые по какой-то причине не устраняли.
Спасатели также зафиксировали место, где пропал сигнал GPS-трекера. Последний раз он "мелькнул" совсем далеко от того места, о котором говорил пилот. Как оказалось, он просигналил в 14 километрах от места крушения, хотя должен передавать данные каждые 10 секунд.
По новым данным телефонного биллинга спасатели отправляются уже в четвёртую зону и продолжают поиск. В результате борт обнаружил волонтёр, пешком бродивший по лесу.
Как писал Лайф, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. Около полуночи спасатели нашли вертолёт. Изначально сообщалось, что и пилот, и пассажир выжили, однако затем врачи констатировали смерть командира воздушного судна.
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