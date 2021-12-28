Восстановлена хронология действий спасателей после крушения Ми-2 в Удмуртии

На поиски разбившегося в Удмуртии Ми-2 ушло около 10 часов. Почему потребовалось так много времени, когда мониторинг вёлся с воздуха, командир Дамир Гафуров звонил по мобильному, а спасатели бросили на поиски все силы, порассуждал SHOT. Телеграм-канал восстановил хронологию событий, которые последовали за крушением вертолёта.

Поиск затянулся, несмотря на то что Гафуров сообщил по телефону примерное место падения. Оказалось, что КВС ошибся на несколько километров. Также подвёл несработавший аварийный маячок — с устройством уже давным-давно были технические проблемы, которые по какой-то причине не устраняли.

Спасатели также зафиксировали место, где пропал сигнал GPS-трекера. Последний раз он "мелькнул" совсем далеко от того места, о котором говорил пилот. Как оказалось, он просигналил в 14 километрах от места крушения, хотя должен передавать данные каждые 10 секунд.