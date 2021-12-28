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Во Франции установлен новый антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Тремя днями ранее в стране было выявлено более 104 тысяч новых случаев заболевания.

28 декабря, 19:02
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Около 180 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции за последние сутки. По данным французского санитарного агентства, это является рекордом с начала эпидемии.

Таким образом, за 24 часа число заболевших коронавирусом составило 179 807, тогда как ещё в субботу, 25 декабря, было выявлено более 104 тысяч новых случаев заболевания.

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Во Франции сократят минимальный срок для ревакцинации от ковида до трёх месяцев

На фоне быстрого распространения нового штамма глава Минздрава Франции Оливье Веран считает, что рост заражений ковидом в республике может превысить в начале 2022 года планку в 250 тысяч новых случаев в сутки.

ВОЗ: Число заразившихся ковидом в мире превысило 280 миллионов

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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