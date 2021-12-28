Во Франции установлен новый антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Около 180 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции за последние сутки. По данным французского санитарного агентства, это является рекордом с начала эпидемии.

Таким образом, за 24 часа число заболевших коронавирусом составило 179 807, тогда как ещё в субботу, 25 декабря, было выявлено более 104 тысяч новых случаев заболевания.

