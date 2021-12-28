Иммунолог Крючков заявил, что при "омикроне" число госпитализаций снизилось в два раза

В странах с высоким распространением омикрон-штамма число госпитализаций снизилось в два раза по сравнению с "дельтой", сообщил гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Медучреждения принимают до 1,8 раза реже пациентов с новой разновидностью коронавируса, заявил врач, ссылаясь на данные британцев, датчан и американцев.

"Разница не очень существенная. Это связано с тем, что болеют больше те, кто уже переболел или сделал вакцину. Иммунитета хватает, чтобы предотвратить тяжёлое течение, но не хватает на то, чтобы не заразиться", — цитирует Крючкова портал Ura.ru.

При этом Крючков не исключает, что ситуация может измениться. По его словам, болеют в основном молодые. Если "омикрон" перекинется на пожилых, по мнению вирусолога, не факт, что картина останется прежней. Это свойство популяции, куда он пришёл, отмечает иммунолог. Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачёв согласился с тем, что новый штамм гораздо легче переносят те, кто уже сталкивался с CoViD-19. Если есть иммунитет к коронавирусу, вероятность тяжёлого течения резко уменьшается при заражении "омикроном", считает учёный.

"Я бы исходил из того, что "омикрон" не легче, чем остальные варианты, но он гораздо легче переносится, если у вас есть иммунитет к коронавирусу. Для вакцинированных и ранее переболевших он не настолько страшен", — уточнил Скулачёв.