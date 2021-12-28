Премьер Белоруссии допустил создание единой валюты с Россией

На сегодняшний день говорить о единой валюте России и Белоруссии преждевременно, однако если это предложение будет выгодным для обеих стран, исключать такой вариант не стоит. Об этом заявил премьер Белоруссии Роман Головченко.

"Если это будет сделано (созданы условия. — Прим. Лайфа), возможно, тогда будет обсуждаться и вопрос о единой валюте. Если это будет признано выгодным для обоих государств", — сказал он в эфире телеканала "Мир".

Для начала, уточнил Головченко, необходимо выстроить единое экономическое пространство в Союзном государстве, а также законодательство, и уже потом переходить к обсуждению вопроса о единой валюте.