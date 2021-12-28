Премьер Белоруссии допустил создание единой валюты с Россией
Однако сперва в Союзном государстве необходимо выстроить единое экономическое пространство и законодательство, уточнил Головченко.
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На сегодняшний день говорить о единой валюте России и Белоруссии преждевременно, однако если это предложение будет выгодным для обеих стран, исключать такой вариант не стоит. Об этом заявил премьер Белоруссии Роман Головченко.
"Если это будет сделано (созданы условия. — Прим. Лайфа), возможно, тогда будет обсуждаться и вопрос о единой валюте. Если это будет признано выгодным для обоих государств", — сказал он в эфире телеканала "Мир".
Для начала, уточнил Головченко, необходимо выстроить единое экономическое пространство в Союзном государстве, а также законодательство, и уже потом переходить к обсуждению вопроса о единой валюте.
Ранее президент России Владимир Путин назвал белорусского коллегу Александра Лукашенко непростым переговорщиком. Тем не менее Москве и Минску удалось достичь понимания по вопросам интеграции, подчеркнул российский лидер.
Напомним, что в ноябре в ходе заседания Высшего государственного совета Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. Позже госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что страны пока не будут переходить на единую валюту, а Лукашенко призвал не пугать белорусов вхождением в состав России. Он подчеркнул, что смысл интеграции между странами в том, чтобы вместе делать общее дело.
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