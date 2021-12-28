МИД РФ: Продление ДСНВ стало шагом к стратегической стабильности в 2021 году

Продление на пять лет договора между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) стало важным результатом работы российского МИД в сфере стратегической стабильности в 2021 году.

"Важным результатом работы в сфере поддержания стратегической стабильности стало продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", — указано в комментарии ведомства об основных внешнеполитических итогах 2021 года.

Также отмечается, что "российско-американский диалог по соответствующей проблематике" был возобновлён по договорённости, достигнутой на саммите в Женеве 16 июня этого года.