МИД РФ: Продление ДСНВ стало шагом к стратегической стабильности в 2021 году
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что соответствующий диалог двух сторон был возобновлён после женевского саммита в июне.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей
Продление на пять лет договора между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) стало важным результатом работы российского МИД в сфере стратегической стабильности в 2021 году.
"Важным результатом работы в сфере поддержания стратегической стабильности стало продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", — указано в комментарии ведомства об основных внешнеполитических итогах 2021 года.
Также отмечается, что "российско-американский диалог по соответствующей проблематике" был возобновлён по договорённости, достигнутой на саммите в Женеве 16 июня этого года.
Напомним, договор СНВ-3 был подписан США и Россией в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает взаимное сокращение уже развёрнутых ядерных арсеналов. Его действие должно было закончиться 5 февраля 2021 года. МИД РФ 3 февраля 2021 года объявил, что Россия и США официально продлили СНВ-3 на пять лет. Договор будет действовать "в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений". Окончание действия — 5 февраля 2026 года.
Комментариев: 0