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МИД РФ: Продление ДСНВ стало шагом к стратегической стабильности в 2021 году

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что соответствующий диалог двух сторон был возобновлён после женевского саммита в июне.

28 декабря, 18:20
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Продление на пять лет договора между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) стало важным результатом работы российского МИД в сфере стратегической стабильности в 2021 году.

"Важным результатом работы в сфере поддержания стратегической стабильности стало продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", указано в комментарии ведомства об основных внешнеполитических итогах 2021 года.

Также отмечается, что "российско-американский диалог по соответствующей проблематике" был возобновлён по договорённости, достигнутой на саммите в Женеве 16 июня этого года.

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Напомним, договор СНВ-3 был подписан США и Россией в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает взаимное сокращение уже развёрнутых ядерных арсеналов. Его действие должно было закончиться 5 февраля 2021 года. МИД РФ 3 февраля 2021 года объявил, что Россия и США официально продлили СНВ-3 на пять лет. Договор будет действовать "в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений". Окончание действия — 5 февраля 2026 года.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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