Представитель ВОЗ Харрис объяснила задержку с признанием "Спутника V"

Признание российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) затянулось из-за технологических процессов. Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"У нас в ВОЗ существует [процедура включения в] так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства", — приводит её слова RT.

Часто проверка технологических процессов требует времени для выяснения всех подробностей, проведения инспекций и прочих моментов, чтобы препарат был одобрен. Аналогичной процедуре следуют другие регуляторы, уточнила Харрис, указав, что этот момент может стать причиной задержек.