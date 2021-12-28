Представитель ВОЗ Харрис объяснила задержку с признанием "Спутника V"
Проверка технологических процессов требует времени для выяснения всех подробностей, проведения инспекций и прочих моментов, чтобы препарат был одобрен, уточнила она.
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Признание российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) затянулось из-за технологических процессов. Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
"У нас в ВОЗ существует [процедура включения в] так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства", — приводит её слова RT.
Часто проверка технологических процессов требует времени для выяснения всех подробностей, проведения инспекций и прочих моментов, чтобы препарат был одобрен. Аналогичной процедуре следуют другие регуляторы, уточнила Харрис, указав, что этот момент может стать причиной задержек.
Ранее директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что ожидает скорейшего признания "Спутника V". Он отрицает, что процесс политизирован, так как "ВОЗ относится ко всем заявителям одинаково, используя одни и те же критерии для оценки любого конкретного продукта".
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