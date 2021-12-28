Биолог Скулачёв призвал переболевших коронавирусом отказаться от новогодних застолий на пару лет
Свою рекомендацию эксперт объясняет дополнительной нагрузкой на ослабленный после болезни организм. А на полное восстановление, отмечает он, уходит много времени.
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975) © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
Традицию обильных новогодних застолий на время пандемии лучше отложить, особенно тем, кто недавно переболел коронавирусом. Такой совет россиянам озвучил научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачёв, сообщает Ura.ru.
"Это не то чтобы категорический запрет на алкоголь, но хорошее русское застолье где-то на неделю, не просыхая, это вообще очень рискованно. А если ваше здоровье ослаблено перенесённым CoViD-19, то риски увеличиваются. Эту традицию я бы отложил на пару лет, пока это всё не закончится. А лучше вообще к ней не возвращаться", — призвал он.
Ранее Геннадий Онищенко разрешил вакцинированным от коронавируса на Новый год петь, плясать и целоваться с другими привитыми. Главное — не забывать при этом соблюдать правила безопасности: носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки. А вот тем, кто по каким-то причинам до сих пор не сделал прививку, рекомендовано соблюдать правила изоляции и встречаться только в очень узком кругу со своими близкими.
Напомним, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже объясняла, почему возрастает риск заразиться коронавирусом за праздничным столом. Всё дело в том, что респираторные вирусы передаются при дыхании, то есть когда мы поём или эмоционально, громко разговариваем, риски возрастают.
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