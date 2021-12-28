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ВОЗ: Число заразившихся ковидом в мире превысило 280 миллионов

За сутки количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом увеличилось на 455 944, а смертельных исходов — на 4501.

28 декабря, 18:59

Фото © Pixabay

Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией во всём мире превысило 280 миллионов, а количество летальных исходов — 5,4 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 21:52 мск в мире выявлено 280 119 931 случай заражения ковидом и 5 403 662 смерти от инфекции. За сутки первый показатель увеличился на 455 944, а второй — на 4501.

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Первое место в антистатистике среди стран занимает США, где с начала пандемии выявлено 51 775 796 случаев заражения, второе — Индия (34 799 691), третье — Бразилия (22 239 436). Следом идут Великобритания (12 209 995), Россия (10 437 152), Турция (9 332 332) и Франция (8 896 253). Затем Германия (7 026 369), Иран (6 186 729), Испания (5 932 627), Италия (5 678 112) и Аргентина (5 460 042).

В Соединённых Штатах также насчитывается наибольшее количество смертей от ковида — 809 908, далее идёт Бразилия — 618 448, Индия — 480 290 случаев. За ними следуют Россия (306 090), Мексика (298 777), Перу (202 524), Великобритания (148 003) и Индонезия (144 063). Закрывают топ Италия (136 753), Иран (131 434), Колумбия (129 761) и Франция (120 326).

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Ранее Лайф писал, что в России выявили минимальное за три месяца суточное число заражений коронавирусом. От болезни за 24 часа вылечился 43 961 человек, и это вдвое больше, чем число новых заразившихся. Общее число выздоровевших достигло 9 337 447.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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