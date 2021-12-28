Фёдор Добронравов раскрыл Лайфу секрет успеха сериала "Сваты"
Артист выразил надежду, что седьмой сезон, премьера которого уже состоялась, будет таким же хорошим, как и предыдущие. При этом признался, что сам его пока не видел.
Фёдор Добронравов. Фото © Instagram / dobronravov.fedor
Сериал "Сваты" снимался в атмосфере счастья и юмора, именно в этом кроется секрет его успеха. Об этом Лайфу рассказал актёр Фёдор Добронравов, сыгравший роль Ивана Будько.
"Я думаю, что просто доброе кино у нас получилось. Вот и всё. Нам было очень хорошо на съёмочной площадке. Очень хорошо! Счастливо и хорошо друг с другом. Всё было прекрасно. Всё было замечательно. По-доброму и очень хорошо. Мы снимали это в счастье, в юморе", — признался артист.
Он заметил, что, вероятно, именно это и послужило тому, что у них получился хороший сериал, и в этом кроется его секрет. Добронравов надеется, что таким вышел и седьмой сезон, который станет финальным, при этом признался, что сам его пока не видел.
Напомним, что финальный сезон, премьера которого состоялась 27 декабря, выйдет в России в урезанном формате. Однако многие поклонники не расстроились от этого, ведь первые серии их разочаровали.
"Сваты" — проект украинской студии "Квартал-95", пользующийся большой популярностью у российских зрителей. Всего было выпущено шесть сезонов (с 2008 по 2013 год), а также мюзикл "Новогодние сваты". К тому же были созданы телепередача "Сваты у плиты" и сериал "Байки Митяя".
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