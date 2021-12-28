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Фёдор Добронравов раскрыл Лайфу секрет успеха сериала "Сваты"

Артист выразил надежду, что седьмой сезон, премьера которого уже состоялась, будет таким же хорошим, как и предыдущие. При этом признался, что сам его пока не видел.

28 декабря, 18:55
<p>Фёдор Добронравов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CCXvuOXouhz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dobronravov.fedor</a></p>

Фёдор Добронравов. Фото © Instagram / dobronravov.fedor

Сериал "Сваты" снимался в атмосфере счастья и юмора, именно в этом кроется секрет его успеха. Об этом Лайфу рассказал актёр Фёдор Добронравов, сыгравший роль Ивана Будько.

"Я думаю, что просто доброе кино у нас получилось. Вот и всё. Нам было очень хорошо на съёмочной площадке. Очень хорошо! Счастливо и хорошо друг с другом. Всё было прекрасно. Всё было замечательно. По-доброму и очень хорошо. Мы снимали это в счастье, в юморе", — признался артист.

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Он заметил, что, вероятно, именно это и послужило тому, что у них получился хороший сериал, и в этом кроется его секрет. Добронравов надеется, что таким вышел и седьмой сезон, который станет финальным, при этом признался, что сам его пока не видел.

Напомним, что финальный сезон, премьера которого состоялась 27 декабря, выйдет в России в урезанном формате. Однако многие поклонники не расстроились от этого, ведь первые серии их разочаровали.

"Сваты" — проект украинской студии "Квартал-95", пользующийся большой популярностью у российских зрителей. Всего было выпущено шесть сезонов (с 2008 по 2013 год), а также мюзикл "Новогодние сваты". К тому же были созданы телепередача "Сваты у плиты" и сериал "Байки Митяя".

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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