Фёдор Добронравов раскрыл Лайфу секрет успеха сериала "Сваты"

Сериал "Сваты" снимался в атмосфере счастья и юмора, именно в этом кроется секрет его успеха. Об этом Лайфу рассказал актёр Фёдор Добронравов, сыгравший роль Ивана Будько.

"Я думаю, что просто доброе кино у нас получилось. Вот и всё. Нам было очень хорошо на съёмочной площадке. Очень хорошо! Счастливо и хорошо друг с другом. Всё было прекрасно. Всё было замечательно. По-доброму и очень хорошо. Мы снимали это в счастье, в юморе", — признался артист.

Он заметил, что, вероятно, именно это и послужило тому, что у них получился хороший сериал, и в этом кроется его секрет. Добронравов надеется, что таким вышел и седьмой сезон, который станет финальным, при этом признался, что сам его пока не видел.