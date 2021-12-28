Глава МИД Британии Трасс и генсек НАТО Столтенберг обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию на Украине и так называемую агрессию России по отношению к Киеву.

"Согласовано, что НАТО решительно поддерживает Украину, вторжение [на Украину] дорого обойдётся России", — написала Трасс у себя в "Твиттере".

В посте Трасс также говорится о согласовании со Столтенбергом о том, что любой диалог с Россией по украинской проблематике должен строиться на полном уважении к суверенитету Украины.