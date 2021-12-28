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Глава МИД Британии Трасс и генсек НАТО Столтенберг обсудили ситуацию на Украине

Британский министр сообщила о согласованности в вопросе соблюдения суверенитета Незалежной при любом диалоге с Россией по украинской проблематике.

28 декабря, 18:47

Фото © Twitter / Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию на Украине и так называемую агрессию России по отношению к Киеву.

"Согласовано, что НАТО решительно поддерживает Украину, вторжение [на Украину] дорого обойдётся России", — написала Трасс у себя в "Твиттере".

В посте Трасс также говорится о согласовании со Столтенбергом о том, что любой диалог с Россией по украинской проблематике должен строиться на полном уважении к суверенитету Украины.

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Ранее Лайф писал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО — 12 января.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января. МИД РФ, в свою очередь, подтвердил получение предложения Североатлантического альянса. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что основная часть переговоров состоится по окончании новогодних праздников.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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