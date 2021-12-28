Оззи Осборн выпустит коллекцию NFT с летучими мышами
Проект посвящён моменту сорокалетней давности — в 1982 году музыкант на выступлении в Де-Мойне (штат Айова) откусил голову летучей мыши.
Фото © Instagram/ozzyosbourne
Рок-исполнитель Оззи Осборн в "Твиттере" заявил, что собирается выпустить собственную коллекцию невзаимозаменяемых токенов CryptoBatz, в которую войдёт 9,666 тысячи пиксельных изображений летучих мышей. Для проекта музыканта создана отдельная страница в сервисе микроблогов.
Коллекция выйдет в продажу в январе 2022 года, пишет журнал Rolling Stone. Отмечается, что проект посвящён тому моменту в 1982 году, когда музыкант на выступлении в Де-Мойне (штат Айова) откусил голову летучей мыши.
"CryptoBatz — это чертовски мысленный проект для коллекционеров и фанатов NFT. Дизайн отдаёт дань уважения одному из моих самых знаковых моментов на сцене и даёт шанс заполучить редкое произведение истории искусства. Я люблю это!" — рассказал Осборн.
CryptoBatz — детище Осборна и NFT-студии Sutter Systems. Указывается, что мышь сможет "укусить" токены, которые находятся рядом, и тем самым создать новые.
А ранее сообщалось, что боксёр Костя Цзю выпускает коллекцию NFT-карточек. Все NFT будут доступны на платформе Binance, карточки GOLD будут продаваться в формате аукциона.
Комментариев: 0