Биатлонисты Буртасова и Елисеев стали вторыми на Рождественской гонке в Германии

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисеев заняли второе место на традиционной Рождественской гонке в немецком Рупольдинге.

Победу с большим отрывом одержали представители Австрии Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер. Следом за нашими спортсменами расположились Маркета Давидова и Михал Крчмарж из сборной Чехии.