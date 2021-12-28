Биатлонисты Буртасова и Елисеев стали вторыми на Рождественской гонке в Германии
Победу одержали спортсмены из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер.
Фото © Instagram / fan_burtasovazheniia, VK / Матвей Елисеев | Официальная группа
Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисеев заняли второе место на традиционной Рождественской гонке в немецком Рупольдинге.
Победу с большим отрывом одержали представители Австрии Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер. Следом за нашими спортсменами расположились Маркета Давидова и Михал Крчмарж из сборной Чехии.
Отметим, что Буртасова и Елисеев были победителями прошлогодней Рождественской гонки.
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