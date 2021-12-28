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Биатлонисты Буртасова и Елисеев стали вторыми на Рождественской гонке в Германии

Победу одержали спортсмены из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер.

28 декабря, 18:42
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/fan_burtasovazheniia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fan_burtasovazheniia</a>, VK / <a href="https://vk.com/album-84287799_275152745" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Матвей Елисеев | Официальная группа</a></p>

Фото © Instagram / fan_burtasovazheniia, VK / Матвей Елисеев | Официальная группа

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисеев заняли второе место на традиционной Рождественской гонке в немецком Рупольдинге.

Победу с большим отрывом одержали представители Австрии Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер. Следом за нашими спортсменами расположились Маркета Давидова и Михал Крчмарж из сборной Чехии.

Буртасова и Елисеев стали третьими в масс-старте на биатлонной Рождественской гонке

Буртасова и Елисеев стали третьими в масс-старте на биатлонной Рождественской гонке

Отметим, что Буртасова и Елисеев были победителями прошлогодней Рождественской гонки.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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