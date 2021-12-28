Собянин: Заболеваемость ковидом в Москве снизилась на 13% за последние пять недель
По словам столичного мэра, в городе при выявлении "омикрона" в случае необходимости введут точечные ограничения.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, чуть больше месяца ушло на то, чтобы заболеваемость снизилась на 13%.
"Пока у нас пауза, пока ситуация улучшается. Количество заболеваний за последние пять недель рекордно уменьшилось на 13%", — сообщил столичный градоначальник в интервью телеканалу ТВЦ.
Ранее Собянин пообещал минимум ограничений при появлении "омикрона" в Москве. Власти сделали всё, чтобы столица не переставала работать, хотя риски всё ещё существуют. Поэтому городскую систему здравоохранения готовят к новым вызовам.
Комментариев: 0