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Собянин: Заболеваемость ковидом в Москве снизилась на 13% за последние пять недель

По словам столичного мэра, в городе при выявлении "омикрона" в случае необходимости введут точечные ограничения.

28 декабря, 18:53
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, чуть больше месяца ушло на то, чтобы заболеваемость снизилась на 13%.

"Пока у нас пауза, пока ситуация улучшается. Количество заболеваний за последние пять недель рекордно уменьшилось на 13%", — сообщил столичный градоначальник в интервью телеканалу ТВЦ.

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Ранее Собянин пообещал минимум ограничений при появлении "омикрона" в Москве. Власти сделали всё, чтобы столица не переставала работать, хотя риски всё ещё существуют. Поэтому городскую систему здравоохранения готовят к новым вызовам.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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