Собянин: Заболеваемость ковидом в Москве снизилась на 13% за последние пять недель

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, чуть больше месяца ушло на то, чтобы заболеваемость снизилась на 13%.

"Пока у нас пауза, пока ситуация улучшается. Количество заболеваний за последние пять недель рекордно уменьшилось на 13%", — сообщил столичный градоначальник в интервью телеканалу ТВЦ.