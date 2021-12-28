НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Истребители Израиля ударили по порту Латакия, когда садился российский борт

Из-за этого силы противовоздушной обороны Сирии не смогли ответить на пуск ракет с F-16.

28 декабря, 19:08
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/IAFsite/status/1458464475154157568/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IAFsite</a></p>

Фото © Twitter / IAFsite

Сегодня утром израильские истребители ВВС нанесли удар по сирийскому порту Латакия, и сделано это было, когда совершал посадку самолёт военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Об этом сообщил журналистам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

"28 декабря с 04:21 до 04:26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря без пересечения границы нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия", — отметил Журавлёв.

По его словам, силы противовоздушной обороны Сирии не смогли вступить в бой, потому что в зоне поражения в момент удара находился тот российский военно-транспортный самолёт. Но даже несмотря на это в результате израильского удара "нанесён незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре". Жертв среди сирийских военных нет.

МИД РФ обвинил ВВС Израиля в атаке Сирии под прикрытием пассажирских лайнеров

МИД РФ обвинил ВВС Израиля в атаке Сирии под прикрытием пассажирских лайнеров

Отметим, что это не первый удар Израиля по порту Латакия. Такое же имело место 7 декабря — тогда после взрывов в гавани начался пожар.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1