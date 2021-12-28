Истребители Израиля ударили по порту Латакия, когда садился российский борт

Сегодня утром израильские истребители ВВС нанесли удар по сирийскому порту Латакия, и сделано это было, когда совершал посадку самолёт военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Об этом сообщил журналистам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

"28 декабря с 04:21 до 04:26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря без пересечения границы нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия", — отметил Журавлёв.

По его словам, силы противовоздушной обороны Сирии не смогли вступить в бой, потому что в зоне поражения в момент удара находился тот российский военно-транспортный самолёт. Но даже несмотря на это в результате израильского удара "нанесён незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре". Жертв среди сирийских военных нет.