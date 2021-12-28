Захарова заверила, что Россия не вернётся к железному занавесу

Россия против того, чтобы возвращаться к железному занавесу в отношениях с Западом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью телеканалу "Белрос".

"Мы — нет", — сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. — "А что они уж у себя будут строить, наши западные партнёры, [неизвестно]".

Вместе с тем она подчеркнула, что Союзному государству необходимо обороняться от информационных угроз извне. Как отметила Захарова, это уже даже не угрозы, а "следствие прямой агрессии в отношении наших стран". Дипломат добавила, что России и Белоруссии также необходимо развивать новые средства массовых коммуникаций и для этого понадобится совместная работа в разных направлениях.