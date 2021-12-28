Захарова заверила, что Россия не вернётся к железному занавесу
Вместе с тем дипломат считает, что Союзному государству необходимо обороняться от информационных угроз извне.
Фото © Facebook / Мария Захарова
Россия против того, чтобы возвращаться к железному занавесу в отношениях с Западом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью телеканалу "Белрос".
"Мы — нет", — сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. — "А что они уж у себя будут строить, наши западные партнёры, [неизвестно]".
Вместе с тем она подчеркнула, что Союзному государству необходимо обороняться от информационных угроз извне. Как отметила Захарова, это уже даже не угрозы, а "следствие прямой агрессии в отношении наших стран". Дипломат добавила, что России и Белоруссии также необходимо развивать новые средства массовых коммуникаций и для этого понадобится совместная работа в разных направлениях.
"Нужно те ресурсы, которые у нас есть, тоже активнейшим образом развивать, не по остаточному принципу. И не стесняться, а, наоборот, подтягивать современные формы коммуникации", — сказала официальный представитель МИД РФ.
Лайф напоминает, в ноябре в ходе заседания Высшего государственного совета Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. Позже госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что страны пока не будут переходить на единую валюту, а Лукашенко призвал не пугать белорусов вхождением в состав России. Он подчеркнул, что смысл интеграции между странами в том, чтобы вместе делать общее дело.
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