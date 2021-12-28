Netflix обяжут транслировать 20 бесплатных российских телеканалов

Американский сервис Netflix после локализации в России должен будет выполнять несколько условий, в том числе транслировать 20 федеральных каналов первого и второго мультиплекса. Это одно из последствий внесения его в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС), заявил глава Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.

"Сервис будет обязан исполнить требования статьи 10.5 закона "Об информации…", включая её самые свежие дополнения, например, распространять 20 федеральных телеканалов", — сказал Бырдин в интервью ТАСС.

Как отмечается, эта норма вступит в силу в марте следующего года.

Есть и другие требования. Например, по словам Бырдина, владельцем локализованного сервиса должно быть российское юридическое лицо, иностранный контроль в нём должен быть не более 20% уставного капитала.

"По идее, для соответствия российскому законодательству в течение двух месяцев Netflix Inc. должен открыть в России юрлицо, найти партнёра на 80% доли этой компании или, если хочет сохранить 100-процентный контроль, обратиться в специальную правительственную комиссию за таким разрешением", — пояснил Алексей Бырдин.

Лайф рассказывал, что Роскомнадзор внёс американскую стриминговую платформу Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов 28 декабря 2021 года. Теперь Netflix придётся выполнять те же требования, что и её российским конкурентам, а также компания может претендовать на предустановку приложений на ввозимую в Россию электронику (смартфоны и Smart TV).