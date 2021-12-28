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Зеленский утвердил стратегию противодействия России в сфере информации

В этом документе РФ рассматривается как одна из угроз для самой Украины и ряда других государств.

28 декабря, 20:17

Владимир Зеленский © Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил стратегию информационной безопасности, которая среди прочего определяет методы противодействия России в этой сфере. Документ опубликован на официальном сайте офиса главы государства.

"Утвердить стратегию информационной безопасности", — говорится в тексте указа, который вступает в силу со дня опубликования.

В этой стратегии определены основные вызовы и угрозы национальной безопасности Украины в информационной сфере. И политика России в этом направлении признана угрозой как для Украины, так и для ряда других стран.

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Лайф сообщал, что также сегодня Зеленский ввёл санкции против целого ряда оппозиционных телеканалов. Ограничения будут действовать в течение пяти лет, они коснулись одного большого медиахолдинга.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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