Зеленский утвердил стратегию противодействия России в сфере информации

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил стратегию информационной безопасности, которая среди прочего определяет методы противодействия России в этой сфере. Документ опубликован на официальном сайте офиса главы государства.

"Утвердить стратегию информационной безопасности", — говорится в тексте указа, который вступает в силу со дня опубликования.

В этой стратегии определены основные вызовы и угрозы национальной безопасности Украины в информационной сфере. И политика России в этом направлении признана угрозой как для Украины, так и для ряда других стран.