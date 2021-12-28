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"Традиция такая": Собянин рассказал, почему встречает Новый год с телефоном

По словам мэра столицы, он не хотел бы пропустить звонок от какого-нибудь своего заместителя.

28 декабря, 20:13
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Мэр Москвы Сергей Собянин в новогоднюю ночь будет держать рядом с собой телефон. Он назвал это своеобразной традицией, которая держится уже несколько десятков лет.

"У меня традиция такая — поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне какой-нибудь зам и дрожащим голосом не сказал: "Сергей Семенович, у нас проблема", — поделился Собянин в интервью телеканалу "ТВЦ".

Мэр добавил, что в любую новогоднюю ночь происходит достаточно много мелких происшествий. Он пожелал москвичам в наступающем 2022 году хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне.

"У нас очень много сомнений: а вдруг то, а вдруг сё. Больше уверенности, что Москва справится со всеми проблемами, вызовами, что она каждый год будет краше становиться, лучше. И конечно, [хочу] пожелать москвичам здоровья", — заключил мэр Москвы.

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А ранее Лайф рассказывал, что Собянин пообещал минимум ограничений при появлении "омикрона" в Москве. Власти сделали всё, чтобы столица не переставала работать, хотя риски всё ещё существуют. Поэтому городскую систему здравоохранения готовят к новым вызовам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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